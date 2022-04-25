«Метроэлектротранс»: Кондуктор троллейбуса задержал преступника, рискуя жизнью

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», пассажир, который накануне вечером на Адоратского напал с ножом на кондуктора троллейбуса, пытался ограбить магазин, после чего хотел уехать с места преступления на общественном транспорте.

Преступника удалось задержать экипажу троллейбуса и неравнодушным пассажирам. Сейчас пострадавший кондуктор находится в больнице, ему сделали операцию.

«Руководством предприятия было принято решение о премировании сотрудника за проявленную ответственность на рабочем месте и помощь в поимке злоумышленника. Желаем кондуктору скорейшего выздоровления!» – добавили в пресс-службе МУП.

Ранее агентство сообщало о том, что пьяный казанец напал с ножом на кондуктора троллейбуса. Возбуждено уголовное дело.