Бастрыкин подарил конструктор школьнику, пострадавшему при стрельбе в гимназии №175

В преддверии Нового года по всей стране проходит благотворительная акция «Елка желаний», во время которой исполняются детские мечты. В акции поучаствовали и сотрудники следкома.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил мечту Арслана Шагапова, который сильно пострадал при стрельбе в казанской гимназии №175 и сейчас проходит лечение в Москве. Следователи посетили больницу, в которой он проходит лечение, и подарили ему конструктор, о котором он мечтал.

Такой же подарок вручили и новый знакомый Арслана – Данис, который вместе с ним проходит лечение и старается поддерживать его. Александр Бастрыкин, в свою очередь, в режиме видеосвязи поздравил всех детей и персонал больницы с наступающим праздником. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.



