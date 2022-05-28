Башня Сююмбике падает?
В новом выпуске спецпроекта «Казань парадная и непарадная» мы расскажем о самой легендарной башне Казани — Сююмбике.
В третьем выпуске проекта наш корреспондент Регина Яфарова подготовила видеоэкскурсию о башне Сююмбике Казанского Кремля. Она вместе c экскурсоводом Ольгой Сафиной расскажет о том, насколько наклонена башня сейчас, что делали, чтобы ее укрепить, и, конечно же, о легендах, связанных с башней.
Справка
«Казань парадная и непарадная» – основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, и увидеть и показать все изнутри.
Выпуск 1: Топ-5 смотровых площадок Казани
Выпуск 2: Видеоэкскурсия: три башни Казанского Кремля с изнанки
«Казань парадная и непарадная» – основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, и увидеть и показать все изнутри.
Выпуск 1: Топ-5 смотровых площадок Казани
Выпуск 2: Видеоэкскурсия: три башни Казанского Кремля с изнанки