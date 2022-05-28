Башня Сююмбике падает?

В новом выпуске спецпроекта «Казань парадная и непарадная» мы расскажем о самой легендарной башне Казани — Сююмбике.

В третьем выпуске проекта наш корреспондент Регина Яфарова подготовила видеоэкскурсию о башне Сююмбике Казанского Кремля. Она вместе c экскурсоводом Ольгой Сафиной расскажет о том, насколько наклонена башня сейчас, что делали, чтобы ее укрепить, и, конечно же, о легендах, связанных с башней.