Топ-5 смотровых площадок Казани: где посмотреть салют на 9 Мая

В первом выпуске наш корреспондент Регина Яфарова подготовила видеоэкскурсию со смотровых площадок. В центре внимания – «Гранд Отель Казань», колокольня Богоявленского собора, Центр семьи «Казан» («Чаша»), Национальная библиотека РТ и дом-призма Clover House. Мы наглядно покажем, какой вид с высоты птичьего полета открывается с разных точек.

Справка

«Казань парадная и непарадная»: основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, увидеть и показать все изнутри.