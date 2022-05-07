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Ру Тат
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Общество
7 мая 2022  08:00

Топ-5 смотровых площадок Казани: где посмотреть салют на 9 Мая

«Татар-информ» запускает спецпроект «Казань парадная и непарадная».

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В первом выпуске наш корреспондент Регина Яфарова подготовила видеоэкскурсию со смотровых площадок. В центре внимания – «Гранд Отель Казань», колокольня Богоявленского собора, Центр семьи «Казан» («Чаша»), Национальная библиотека РТ и дом-призма Clover House. Мы наглядно покажем, какой вид с высоты птичьего полета открывается с разных точек.

 

Справка
«Казань парадная и непарадная»: основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, увидеть и показать все изнутри.
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