Видеоэкскурсия: три башни Казанского Кремля с изнанки

В центре внимания – Юго-Западная, Преображенская и Тайницкая башни. Вместе с экскурсоводом Ольгой Сафиной рассказываем о том, как псковские мастера возводили белокаменные стены новой крепости, как выглядели снаряды XVI века и в какой из башен была тюрьма.

Справка

«Казань парадная и непарадная»: основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, и увидеть и показать все изнутри.

Выпуск 1: Топ-5 смотровых площадок Казани

основная идея проекта заключается в том, чтобы показать горожанам и гостям необычные места, дома и достопримечательности либо известные объекты, но под новым углом. Мы постараемся попасть туда, куда обычно не пускают, и увидеть и показать все изнутри.