Башкирским чиновникам поручено организовать работу с учетом экстремальных морозов

Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к жителям республики, призвав их быть осторожными в условиях сильных морозов. В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в республике сохранится очень низкая температура возудха.

«Поручаю главам муниципалитетов, Минтрансу, МинЖКХ, всем ответственным службам организовать работу с учетом погодных условий. А жителей республики прошу одеваться теплее, когда выходите из дома, быть аккуратными на дорогах и внимательными друг к другу», – написал Хабиров в своем телеграм-канале.

В Уфе сегодня с утра было 32 градуса мороза, по данным Башгидромета, в ближайшие дни столбик термометра в республике может опуститься до минус 40 – 42 градусов мороза.

Напомним, сильные морозы также установились в Татарстане – сегодня Гидрометцентр РТ объявил новое штормовое предупреждение, отметив, что местами температура воздуха опустится до 42 градусов ниже нуля. В МЧС жителям республики напомнили о правилах поведения при сильном морозе.