В МЧС напомнили татарстанцам об основных правилах безопасности при сильном морозе

Напомним, в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов, которые ожидаются 9 и 10 января. Местами в республике может доходить до -41 градуса мороза.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ порекомендовали жителям и гостям республики без необходимости не выходить на улицу. Чтобы избежать переохлаждения, одевайтесь тепло и многослойно – прослойки воздуха внутри будут удерживать тепло.

Откажитесь от дальних прогулок и поездок по возможности. В условиях сильных морозов риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. При движении на авто воздержитесь от лишних перестроений, обгонов и опережений, а также избегайте внезапных торможений.

При переохлаждении нужно сразу же согреться, посидеть в теплом помещении пару часов и поесть. В случае обморожения сразу же обращайтесь к врачу. Если медицинская помощь недоступна, можно оказать посильную помощь пострадавшему: переодеть его и завернуть в теплые простыни и одеяла.

Затем его необходимо согреть в теплой воде температурой 40-42 градуса. Если обморожены лицо или уши – делайте теплые компрессы мягким полотенцем. После этого, как только кожа порозовеет, высушите и оберните обмороженный участок. При обморожении также следует чаще пить любые теплые напитки, кроме алкоголя. Можно также принять обезболивающие средства.

Напоследок в МЧС напоминают основные правила пожарной безопасности: не злоупотребляйте спиртным и не курите в постели. Не оставляйте детей или неисправные электроприборы без присмотра. Не перегружайте электросеть, а также соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей.