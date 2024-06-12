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Бариев: Наши атлеты смогут сравнить свой уровень с иностранными коллегами на Играх БРИКС
Экс-депутат Госдумы РФ, член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Марат Бариев поделился своими ожиданиями касательно Спортивных игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
«Очень большие ожидания от игр, потому что давно российские спортсмены не соревновались с зарубежными атлетами – тем более у нас в стране и по многим видам спорта. Будет интересно. Мы сможем сравнить свое мастерство, свой сегодняшний уровень, достигнутый за два года санкций, и посмотреть на других», – рассказал собеседник агентства.
Торжественное открытие Игр БРИКС состоялось сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова в «Казань Экспо». Участников и гостей со сцены поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, также видеоприветствие направил Президент РФ Владимир Путин.
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