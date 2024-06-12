Минниханов поприветствовал участников и гостей Игр БРИКС

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Участие большого количества иностранных делегаций в Спортивных играх стран БРИКС доказывает, что истинный спорт не имеет границ и находится вне политики. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на церемонии открытия международного турнира в Казани.

«Рад приветствовать в России, в столице РТ, в городе Казани, на церемонии открытия Спортивных игр БРИКС. Пользуясь возможностью, поздравляю всех с главным государственным праздником нашей страны – с Днем России. Благодарю Президента Владимира Путина за оказанное доверие принять в республике масштабное спортивное соревнование. Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ, что спорт – вне политики», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами.

«Убежден, что игры пройдут в атмосфере мира, дружбы и согласия. Дорогие друзья, мы сделаем всё необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным, чтобы вы по достоинству оценили наше радушие и у вас остались только положительные эмоции и самые добрые воспоминания», — сказал Раис РТ и пожелал спортсменам красивой и честной борьбы и высоких спортивных результатов, а болельщикам — хорошего настроения и ярких эмоций.

Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.