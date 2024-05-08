Банки хотят обязать согласовывать кредиты и переводы с родственниками клиентов

В Государственной Думе собираются обязать банки согласовывать финансовые операции клиентов с их родственниками или доверенными лицами — при наличии предварительно выраженного согласия. Нижняя палата парламента может принять соответствующий законопроект уже в текущую весеннюю сессию, пишет газета «Известия».

Внести изменения предполагается в закон «О банках и банковской деятельности». В случае принятия новеллы системно значимые кредитные организации, которых сейчас насчитывается 13, окажутся обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо. Последнее получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка. При отсутствии реакции в проведении транзакции будет отказано.

Одна из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко, отметила, что ко второму чтению в тексте документа может появиться механизм отзыва доверенности, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя.

Другой соавтор инициативы, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» и первый заместитель председателя Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уточнил, что в случае принятия в окончательном чтении новый закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Порядок взаимодействия и тарифное обслуживание будут установлены соглашением между кредитной организацией, клиентом и доверенным лицом, добавил парламентарий.

В пресс-службе Банка России подчеркнули, что регулятор «поддерживает этот законопроект». Поддержали идею и в Ассоциации банков России. Вместе с тем вице-президент объединения Алексей Войлуков констатировал, что действие новеллы не затронет наиболее массовые транзакции, совершаемые с использованием системы быстрых платежей (СБП), платежных карт и электронных кошельков.

Кроме того, действие документа планируется распространить только на дистанционные каналы обслуживания, хотя обманутые мошенниками клиенты обычно снимают деньги прямо в офисе банка. Поэтому, по словам представителя отрасли, законопроект требует существенных доработок.