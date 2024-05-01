Россиянам разрешили переводить себе до 30 млн рублей без комиссии через СБП

С 1 мая в России повышен лимит переводов между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей и по номеру счета. Теперь пользователи смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Об этом напомнил Центробанк.

«Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП)», – говорится в сообщении.

За одну операцию через СБП гражданин может переместить между счетами до 1 млн рублей.

При переводе на счета других лиц лимит сохраняется прежним — 100 тысяч рублей. Если он превышен, то будет взиматься комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, однако не более 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, изменения не затронут переводы, которые производятся в банковском офисе, а также по номеру карты. В такой ситуации сотрудники банка должны предупредить гражданина о взимаемой комиссии и возможности сделать перевод без нее другим способом.