Российский Центробанк хочет ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

В Центральном банке России разрабатывают механизмы, через которые смогут ограничить комиссии за снятие денег с кредитных карт.

По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, кредитные организации стали часто прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт. Так, рыночная комиссия за снятие средств с кредиток оправданна только тогда, когда не превышает определенный уровень. Но после это переходит в экстра-доходность, то есть банки должны включать ее в полную стоимость кредита, объяснил спикер, чьи слова приводят «Известия».

На данный момент, как рассказали в ЦБ, в полной стоимости кредита рыночную комиссию не учитывают. Тем не менее в Центробанке заметили, что некоторые кредитные организации злоупотребляют этим «не учетом» и «прячут» действительную сверхдоходность по кредиткам в комиссии. Механизмы, разрабатываемые Центральным банком, помогут ограничить такие «схемы», пояснил эксперт.

Он добавил, что банки нередко усложняют финансовые продукты и кредитные карты не являются исключением. В рекламе по кредиткам «много обещают», за счет чего у граждан возникает иллюзия, что все эти продукты просты и бесплатны. Как следствие, клиенты рискуют понести более высокие расходы, чем ожидали, подчеркнули в ЦБ.