«Рекорд превышен не будет»: эксперты дали прогноз по ключевой ставке

Рынок ожидает повышения ключевой ставки на один-два процента — до 20-21%. Таким мнением с «Татар-информом» поделились эксперты.

«Рынок ожидает повышение ключевой ставки на один процентный пункт — до 20%. Не исключено, что такое же повышение произойдет и на последнем в этом году заседании совета директоров [Центробанка] 20 декабря», — заметил в разговоре с «Татар-информом» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Повышение ключевой ставки способствует охлаждению перегретой российской экономики и снижению роста ВВП. Рост ключевой ставки приводит к притоку средств населения в банки и снижению объема наличных в обращении.

«За последние десять лет ключевая ставка никогда не поднималась выше 20%, но в 1990-е ставка Банка России достигала 21%, и этот рекорд, очевидно, в обозримом будущем превышен не будет», — сказал «Татар-информу» профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«Думаю, что на два процентных пункта, едва ли больше. Сильнее поднимать едва ли можно. Кроме того, надо оставить какой-то запас на будущее», — сообщил «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

От повышения ключевой ставки экономика в целом не выигрывает, отметил эксперт, но это один из немногих рыночных инструментов, позволяющих контролировать инфляцию, которая является еще большей проблемой.

«Выигрывать [от повышения ключевой ставки] будут вкладчики, точнее, их проигрыш будет минимальным. Ну а проигрывать будут все, кто будет брать кредиты в экономике. Им придется теперь отдавать больше», — добавил профессор Игорь Кох.

Сегодня, 25 октября, ЦБ в 13.30 объявит решение по ключевой ставке, а также представит обновленные макропрогнозы. В 15.00 начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания.