Банк России остановил выплату дивидендов по отечественным ценным бумагам за рубеж

Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж по отечественным ценным бумагам. При этом компании вправе сами решать, выплачивать ли дивиденды россиянам. Об этом сказано в сообщении Центробанка, которое опубликовало агентство «Прайм».

«Эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ», — подчеркнули в ЦБ.

«<…> направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, для предотвращения массовой продажи отечественных ценных бумаг, вывода средств с финансового рынка, а также для поддержания финансовой стабильности брокерам временно запрещено исполнять поручения иностранных клиентов по продаже ценных бумаг.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, введя ограничительные меры в том числе и против Центрального банка.

Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.