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СВО 25 февраля 2024 22:27

Балицкий сообщил, что российские военные вошли в село Работино

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ВС России вошли в село Работино. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

«Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», – сказал руководитель региона.

Он отметил, что до недавнего времени это село оставалось для киевского режима главным символом контрнаступления ВСУ летом. По словам Балицкого, за этот клочок земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи жизней и потеряли огромное число военной техники.

«Как оказалось, напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали в интернете об оставлении поселка Ласточкино, расположенного к западу от города Авдеевка.

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