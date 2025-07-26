Баку выразил готовность принять переговоры России и Украины

Азербайджан готов предоставить необходимую дипломатическую площадку для возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает РИА Новости.

«Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина – Прим. ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку», – отметил Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности для Баку стать платформой российско-украинских переговоров.

Он также напомнил, что в столице Азербайджана неоднократно проходили стратегические встречи высокого уровня:

«Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия – НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами».

Третий раунд очных переговоров между делегациями России и Украины прошел вечером 23 июля в Стамбуле, во Дворце Чираган. Он продлился около часа.