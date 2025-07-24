МИД Турции: Переговоры между Россией и Украиной приобретают более конструктивный характер

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о положительной динамике прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, диалог сторон стал более конструктивным и нацеленным на достижение конкретных результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

«В целом мы с удовлетворением отмечаем, что переговоры движутся в более конструктивном и ориентированном на результат направлении», – отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства, комментируя итоги третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле.

По словам Фидана, прошедшая встреча стала очередным шагом на пути к мирному урегулированию.

«На российско-украинских переговорах, организованных Турцией в Стамбуле, был добавлен еще один кирпичик в конструкцию общей воли сторон на пути к решению. Наша страна, которая стремится к урегулированию с первого дня войны, продолжит усилия для установления прочного мира между Россией и Украиной», – подчеркнул министр.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По итогам встречи стороны достигли договоренностей о новых обменах военнопленными и продолжении работы по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.