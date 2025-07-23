И снова здравствуйте: что известно о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины ожидается сегодня вечером в Стамбуле. С чем прибудут делегации на переговоры и будет ли конструктивной их встреча – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Российскую делегацию на очередном туре переговоров с украинской стороной возглавит помощник Президента РФ Владимир Мединский

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И все-таки они состоятся

На территории дворца Чираган в Стамбуле оживление – ведутся приготовления к очередному раунду переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что сами переговоры начнутся вечером, в 19:00 по московскому времени. Однако, как показывает опыт предыдущих встреч в том же Стамбуле, украинская делегация нередко задерживалась на несколько часов. Поэтому не исключено, что переговоры могут быть перенесены на следующий день.

В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных участника и четыре эксперта, сообщил источник ТАСС. В делегацию входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Как и в прошлые разы, российскую делегацию возглавляет помощник Президента РФ Владимир Мединский.

Состав украинской делегации в этот раз будет расширен с 12 до 14 человек Фото: © Александр Рюмин / РИА Новости

Состав украинской делегации в этот раз расширен с 12 до 14 человек – по информации СМИ, президент Владимир Зеленский включил в нее представителя омбудсмена и еще одного представителя Генштаба ВСУ. Целый большой цыганский табор! Возглавляет делегацию бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Вероятно, что, как и в прошлый раз, украинская делегация явится на переговоры в рыболовных и спортивных костюмах, беря пример с главы киевского режима.

По данным американских источников, в администрации Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, сообщили в Госдепартаменте США.

Смена позиции Киева по переговорам

Последний (второй) раунд переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной прошел 2 июня, первый – 16 мая. Итогом этих раундов переговоров стал обмен пленными и ранеными бойцами, а также передача Украине тел погибших украинских военных. Стороны также подготовили и обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию конфликта.

После 2 июня Россия неоднократно выражала готовность вести новые раунды переговоров, но наталкивалась на игнорирование со стороны Украины.

Зеленский 19 июля выступил с видеообращением в телеграм-канале, где предложил продолжить переговоры в Стамбуле Скриншот видео

Понятно, что Киев в последнее время был окрылен новыми обещаниями Запада о помощи с вооружениями. Казалось, что переговоры будут отложены на длительный срок, но внезапно Зеленский 19 июля выступил с видеообращением в своем телеграм-канале, где предложил продолжить переговоры в Стамбуле и снова предложил провести уже свою встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Такую странную перемену в поведении главы киевского режима наблюдатели связали с состоявшимся на прошлой неделе визитом в Киев специального представителя президента Трампа Кита Келлога. Вероятно, что американцы надавили на Киев из-за спешки Трампа урегулировать российско-украинский конфликт.

Бой меморандумов

Украина намерена обсудить с Россией обмен пленными, возвращение на родину украинских детей и подготовку возможной встречи лидеров двух стран, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. При этом он не упомянул ключевые для Москвы вопросы, которые касаются принципиальных аспектов урегулирования.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, на встрече также будут обсуждаться проекты меморандумов Москвы и Киева.

Таким образом, повестка переговоров условно делится на два направления – гуманитарное (обмен пленными и вопросы возвращения детей) и политическое (обсуждение меморандумов). Гуманитарный блок, как и в прошлые разы, может привести к конкретным договоренностям.

Гуманитарный блок, как и в прошлые разы, может привести к конкретным договоренностям Фото: передача тел солдат ВСУ Украине © Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

С политическим треком все сложнее. Позиции сторон в меморандумах остаются принципиально противоположными. Российский документ предполагает нейтральный статус Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории, Киев же упоминает в своем документе намерение продолжить движение в сторону присоединения к ЕС и НАТО.

При таких исходных данных в переговорах по политическим вопросам, изложенным в меморандумах, существенных подвижек по договоренностям не ожидается. Предстоит кропотливая дипломатическая работа по сближению позиций и поиску компромиссов – быстрых решений здесь быть не может. Но даже при этом переговоры остаются более предпочтительным сценарием, чем дальнейшая эскалация конфликта.