Байтемиров: «Зиганшин внесет большой вклад в защиту экологии Татарстана»

Новый министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин внесет большой вклад в защиту окружающей среды и экологии Татарстана. В результате улучшатся экологические условия проживания людей. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров.

«От имени фермеров хочу поблагодарить за тот труд, который он приложил в развитие фермерских хозяйств в «Агролизинге». Проблемы время от времени появлялись во взаимоотношениях с фермерами, потому что ситуации экономические разные были… Мы, работая совместно, с честью выходили из этих проблем, были учтены интересы фермеров», – рассказал он.

По мнению Байтемирова, труд Зиганшина в должности директора «Агролизинга» позволил «подняться на другую ступень развития по энерговооруженности».

«Сейчас у него новая ступень работы. И перед нами, фермерами, и перед государством стоят задачи по производству экологически чистой продукции. Думаю, что совместная работа в этой сфере принесет положительные результаты. Будут довольны и люди, которые переживает за экологическую безопасность», – считает Камияр Байтемиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Азат Зиганшин сегодня указом Раиса Татарстана назначен министром экологии и природных ресурсов РТ. Нового руководителя представил коллективу Премьер-министр РТ Алексей Песошин.