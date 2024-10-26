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Байтемиров о росте цен: «Как сводить производителям концы с концами?»
Рост цен на сельхозпродукцию обусловлен в том числе увеличением затрат производителей. Об этом заявил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Если, не обращая внимание на инфляцию и расходы, которые несет сельхозтоваропроизводитель, оставлять субсидии на том же уровне, то будет плохо», — подчеркнул эксперт, объясняя отсутствие сезонного замедления роста цен.
«Как сводить производителям концы с концами?» — задал Байтемиров риторический вопрос, упомянув необходимость «экономического регулирования» цен.
Дело в том, что по мнению главы Ассоциации фермеров, необходимы «твердые договорные обязательства между сельхозтоваропроизводителями, переработчиками и торговцами». «На каждом уровне должны быть цены достаточные для того, чтобы ввести расширенное воспроизводство», — пояснил он.
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