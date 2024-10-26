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Глава Ассоциации фермеров РТ: Работников нет даже на зарплату в 200 тыс. рублей
В сельском хозяйстве Татарстана не хватает рабочих рук, и даже рост зарплат сам по себе не поможет исправить ситуацию. Об этом заявил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Людей нет даже на зарплату в 200 тыс. рублей», — констатировал представитель сельскохозяйственной отрасли.
«Кадров не хватает, и на следующий год будет не хватать, и даже через пять лет, если мы не примем соответствующие меры, для того чтобы жителя села закрепить, создав необходимые условия», — поделился своим видением имеющихся перспектив Байтемиров.
В этом же интервью он обратил внимание на то, что по итогам текущего года рентабельность сельского хозяйства может составить от 5% до 8%.
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