Байтемиров: Рентабельность у сельхозпроизводителей по итогам года составит 5–8%

Камияр Байтемиров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По итогам текущего года рентабельность сельского хозяйства может составить от 5% до 8%. Об этом заявил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Итоги года пока не подвели, но обычно она (рентабельность у сельхозпроизводителей — прим. Т-и) коррелируется где-то на уровне 5–8%. Это мы так пока предполагаем, а учитывая инфляцию, ситуация может быть еще хуже», — подчеркнул он.

«Как же мы должны вести расширенное воспроизводство, когда Министерство сельского хозяйства РФ не считает, что для этого рентабельность должна быть на уровне 25–30%?» — задал Байтемиров риторический вопрос, комментируя наблюдающийся рост цен на сливочное масло.

В целом по России рентабельность сельского хозяйства в 2023 году снизилась до 18,9% с учетом субсидий. «Наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что мы будем около нее оставаться», — заявила в феврале 2024-го бывшая на тот момент заместителем министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее ситуацию с наличием в Татарстане сливочного масла на складах и прилавках магазинов прокомментировал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.