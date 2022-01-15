Байтасов о Казахстане и Татарстане: Как были братскими народами, так ими и останемся

Недавние трагические события в Казахстане не скажутся на отношениях этой страны с Татарстаном. Об этом заявил казахстанский медиаменеджер и бизнесмен Арманжан Байтасов в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«<…> я считаю, что в экономическом плане ничего не изменится, в культурологическом тоже — мы как были братскими народами, так ими и останемся. Наша общая история очень длинная, мы переплетены и друг от друга точно никуда не отойдем», — подчеркнул собеседник татарстанского телеканала.

Относительно экономических связей Казахстана и Татарстана Байтасов также напомнил о «выгодных контрактах» с «Татнефтью» и недавно подписанным соглашением с КАМАЗом. «Я думаю, что все разумные контакты, все контракты, которые были подписаны, они точно будут исполняться. В Казахстане все работает в принципе стабильно, страна достаточно богатая, большая», — заметил он.

Кроме того, предприниматель положительно оценил участие миротворческих сил ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, так как их появление снизило нагрузку на местных силовиков. Благодаря этому, по его словам, последние смогли сосредоточиться на подавлении массовых беспорядков.

«Несмотря на то, что многие мои друзья выступали против введения войск ОДКБ, я считаю, что решение было правильным и точным, своевременным», — пояснил Байтасов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вывод миротворцев из Казахстана начался 13 января и завершится в течение десяти дней. Сегодня в Россию прибыли восемь самолетов с военными из состава контингента ОДКБ. По мнению Президента РФ Владимира Путина, миротворческие силы в Казахстане выполнили задачу четко и эффективно.