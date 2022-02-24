Байден заявил, что он не планирует проводить переговоры с Путиным

Американский Президент Джо Байден заявил, что не планирует в настоящий момент проводить переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня нет планов говорить с Путиным», — сообщил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после своего обращения к американцам.

Выступление было посвящено решению России о проведении специальной военной операции в Донбассе. Байден заявил, что российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без повода, оправдания и необходимости.