Байден: Россия начала военную операцию в Донбассе без повода, оправдания и необходимости

Россия без всяких на то оснований начала специальную военную операцию в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР. Об этом Президент США Джо Байден заявил в своем обращении к американцам.

«Российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без повода, оправдания и необходимости. Это преднамеренная атака», — цитирует американского лидера ТАСС.

По словам американского Президента, Россия отвергла все предложения Штатов и их союзников о диалоге по безопасности в Европе, а действия российских властей на Украине — это вопиющее нарушение международного права.

Байден заявил, что НАТО завтра проведет саммит, на котором члены альянса обсудят все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Сегодня утром российский Президент выступил с видеообращением к гражданам, в котором анонсировал начало специальной военной операции в Донбассе.