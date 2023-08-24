Байден заявил, что не удивлен предполагаемой гибелью Пригожина

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена не удивила информация о вероятной гибели основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении бизнес-джета в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — подчеркнул американский лидер.

Вместе с тем Президент США заметил, что него «нет достаточных сведений, чтобы точно знать ответ» о причинах авиакатастрофы. «В последние полтора часа я тренировался», — уточнил он.

Ранее Байден после провала организованной Пригожиным попытки военного мятежа заметил, что на месте бизнесмена следил бы за своим меню. При этом тогда он подчеркнул, что не знает, «какое будущее» ждет предпринимателя в России.

Как сообщал «Татар-информ», накануне вечером бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По данному факту Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Позднее Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета действительно находились Евгений Пригожин и его помощник — командир группы Дмитрий Уткин «Вагнер», по позывному которого и получила название ЧВК.