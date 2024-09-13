Песков: Заявление, которое было сделано Путиным, очень важное

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным вчерашнее (12 сентября) заявление Владимира Путина. Представитель Кремля также считает слова российского лидера «предельно четкими, однозначными» и без каких-либо «двойных прочтений», пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что это заявление точно достигло своих адресатов, в этом Кремль не сомневается.

Напомним, комментарий Путина был по теме ударов вглубь России, которые западники разрешили давать ВСУ.

«Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так их наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и других средств. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история» - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия не в состоянии наносить удары такими западными аппаратами.

«Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников либо Евросоюза, либо США, в общем, с НАТОвских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, заключаются в том, что полетные задания эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», - объяснил Президент России.

Именно поэтому, по словам Путина, в данном случае речь идет о принятии решения странами НАТО участвовать в конфликте.

«Если это решение будет принято, то это означает ни что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже существенным образом меняет саму суть, природу конфликта. Это означает, что страны НАТО воюют с Россией. А если это так, имею ввиду изменение сути этого конфликта, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - заявил глава государства.