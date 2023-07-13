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Байден заявил, что боевые действия на Украине не будут длиться годами
Вооруженное противостояние на Украине не будет длиться годами. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё, сообщает газета Financial Times.
«Я думаю, что возникнут обстоятельства, при которых в конце концов Президент [РФ Владимир] Путин решит, что это (продолжение военного конфликта — прим. Т-и) не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других», — подчеркнул американский лидер.
Байден также выразил надежду, что Вооруженные силы Украины добьются ощутимого успеха в ходе контрнаступления и что это приведет к мирным переговорам. Вместе с тем многие представители администрации США и властей других стран Запада недовольны темпами украинской армии, отмечает FT.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ фактически поменяли стратегию контрнаступления. При этом газета Times объяснила медленный темп контрнаступления «линией Суровикина».
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