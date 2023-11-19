Байден выступил за создание Палестинского государства и против прекращения огня

Палестинский народ заслуживает собственного государства, но эта цель не может быть достигнута, пока не будет разгромлено радикальное движение ХАМАС. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье, опубликованной в разделе мнений газеты The Washington Post.

Относительно начала войны Израиля и ХАМАС Байден напомнил, что нападение боевиков «стало самым ужасным злодеянием, совершенным против еврейского народа за один день со времен Холокоста», в результате которого погибли около 1200 человек и более 200 оказались взяты в заложники.

В связи с этим Президент США выступил против прекращения огня, несмотря на страдания от войны жителей сектора Газа, из-за которых, по его словам, он «тоже убит горем». «Пока ХАМАС цепляется за свою идеологию разрушения, прекращение огня не является миром», — подчеркнул Байден.

В этом контексте американский лидер выступил за прекращение палестино-израильского конфликта раз и навсегда, а не за поиск временных решений.

Способом достижения такого результата политику видится создание единого Палестинского государства, включающего сектор Газа и Западный берег реки Иордан (принцип «два государства для двух народов»). «Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — выразил уверенность Джо Байден.

«Достижение этого потребует обязательств со стороны израильтян и палестинцев, а также со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Эта работа должна начаться сейчас», — подытожил политик.

Стоит отметить, что раньше за решение палестинской проблемы путем создания полноценного государства выступил Президент России Владимир Путин.

В этой же статье Джо Байден заявил, что помощь Украине ограждает американских военных от прямого участия в конфликте с РФ.