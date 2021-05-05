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Ру Тат
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5 мая 2021  00:42

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне во время поездки в Европу.

«Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет», — приводит РИА Новости сказанные журналистам слова Президента США.

Байден предложил провести переговоры лидеров двух стран летом в одном из европейских государств. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона «позитивно» восприняла эту инициативу.

Готовность провести саммит высказали несколько европейских стран, включая Австрию, Финляндию и Швейцарию. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, темой обсуждения может стать выстраивание более стабильных и предсказуемых отношений между государствами.

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что у нее пока нет ни информации о сроках встречи, ни подтверждения того, что она действительно состоится.

путин владимир россия и сша джо байден
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