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Ру Тат
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28 апреля 2021  00:15

Лавров рассказал, когда смогут встретиться Путин и Байден

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Несмотря на скандальные слова американского Президента Джо Байдена о Владимире Путине, идея провести в России саммит была воспринята Кремлем позитивно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно», – цитирует «Радио Sputnik» главу российского МИДа. 

Ранее главы двух государств высказывались в тональности о необходимости встречи друг с другом. Готовность провести переговоры высказали несколько европейских стран – Чехия, Финляндия, Швейцария.

владимир путин сергей лавров джо байден
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