Лавров рассказал, когда смогут встретиться Путин и Байден

Несмотря на скандальные слова американского Президента Джо Байдена о Владимире Путине, идея провести в России саммит была воспринята Кремлем позитивно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно», – цитирует «Радио Sputnik» главу российского МИДа.

Ранее главы двух государств высказывались в тональности о необходимости встречи друг с другом. Готовность провести переговоры высказали несколько европейских стран – Чехия, Финляндия, Швейцария.