Госсекретарь США рассказал, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений

Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Лондоне Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у Президента Байдена будет возможность, когда он встретится с Президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил Блинкен.

По его словам, две страны, несмотря на «глубокие противоречия», смогли продлить стратегический договор СНВ-3, США будет искать и другие возможности сотрудничества.

Госсекретарь сказал, что Вашингтон будет «внимательно следить» за действиями и политикой Москвы и если РФ поведет себя «безрассудно или агрессивно», то Штаты ответят.

Ранее американский лидер Джо Байден предложил Владимиру Путину провести летом встречу в одной из европейских стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона позитивно восприняли идею и изучает ее.