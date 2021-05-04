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Ру Тат
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4 мая 2021  01:22

Госсекретарь США рассказал, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений

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Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Лондоне Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у Президента Байдена будет возможность, когда он встретится с Президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил Блинкен. 

По его словам, две страны, несмотря на «глубокие противоречия», смогли продлить стратегический договор СНВ-3, США будет искать и другие возможности сотрудничества. 

Госсекретарь сказал, что Вашингтон будет «внимательно следить» за действиями и политикой Москвы и если РФ поведет себя «безрассудно или агрессивно», то Штаты ответят.

Ранее американский лидер Джо Байден предложил Владимиру Путину провести летом встречу в одной из европейских стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона позитивно восприняли идею и изучает ее.

владимир путин джо байден
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