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Байден выпустил предвыборный ролик, который посвятил своей поездке в Киев
Американский Президент Джо Байден выпустил предвыборный ролик, который посвятил поездке в Киев. Видео американский лидер разместил в своем аккаунте в Х (бывшая cоциальная сеть Twitter).
Глава Белого дома побывал в Киеве с необъявленным визитом в феврале этого года. В ролике показаны кадры его поездки – как он встретился с Владимиром Зеленским и прошел по улицам Киева «под звуки воздушной тревоги».
«Это впервые в современной истории – американский Президент побывал в военной зоне, которая не контролируется силами США», – гласит первая фраза видео.
Завершается видеоряд словами о том, что это «тихая сила настоящего лидера, который не отступит перед диктатором» и фразой самого Байдена.
Комментируя визит американского Президента на Украину, врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что поездка демонстративная, ее цель — показать Киеву, кто «в этом доме хозяин».
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