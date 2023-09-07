Байден выпустил предвыборный ролик, который посвятил своей поездке в Киев

Американский Президент Джо Байден выпустил предвыборный ролик, который посвятил поездке в Киев. Видео американский лидер разместил в своем аккаунте в Х (бывшая cоциальная сеть Twitter).

Глава Белого дома побывал в Киеве с необъявленным визитом в феврале этого года. В ролике показаны кадры его поездки – как он встретился с Владимиром Зеленским и прошел по улицам Киева «под звуки воздушной тревоги».

«Это впервые в современной истории – американский Президент побывал в военной зоне, которая не контролируется силами США», – гласит первая фраза видео.

Завершается видеоряд словами о том, что это «тихая сила настоящего лидера, который не отступит перед диктатором» и фразой самого Байдена.

Комментируя визит американского Президента на Украину, врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что поездка демонстративная, ее цель — показать Киеву, кто «в этом доме хозяин».