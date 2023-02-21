Пушилин: Цель визита Байдена в Киев — показать, кто в этом доме хозяин

Визит американского Президента Джо Байдена в Киев демонстративный, цель — показать, кто «в этом доме хозяин». Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году», — заявил Пушилин.

Все однозначно понимают: заявление Байдена о выделении Украине «миллиардов» говорит о том, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий, подчеркивает он.

По его словам, кроме того, что визит демонстрирует миру, кто «в этом доме хозяин», есть и другие причины поездки.

«Нужно „поддержать“ украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно „поддержать“ падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», — перечислил Пушилин.

Напомним, в понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи.