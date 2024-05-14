Байден ввел запрет на импорт российского урана

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал принятый ранее Конгрессом закон о запрете импорта российского урана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Новелла «запрещает импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», отмечается в сообщении.

Советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что закон призван укрепить «энергетическую и экономическую безопасность <...> страны за счет уменьшения — и в конечном итоге устранения — <...> зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

Кроме того, по мнению американского чиновника, эта инициатива «восстановит лидерство» США в атомной промышленности и, с учетом дополнительного государственного финансирования, «даст толчок созданию новых мощностей по обогащению» урана внутри Штатов.

По оценке агентства Bloomberg, РФ продает в США около 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее первым по масштабам из иностранных поставщиков.

Эти поставки приносят России приблизительно 1 млрд долларов ежегодно, но отказ от них сопряжен с риском увеличения стоимости топлива примерно на 20%, до более чем 200 долларов за фунт, заметило агентство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США планируют запретить импорт урана из России до 2040 года — соответствующий закон вслед за Палатой представителей одобрил Сенат. Но вплоть до 2028-го американские компании смогут получать разрешения на ввоз урана из РФ (впрочем, только при отсутствии других источников поставок).