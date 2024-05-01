США планируют запретить импорт урана из России до 2040 года

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о запрете на импорт обогащенного урана из России. Теперь документ представят на подпись Президента США Джо Байдену, сообщает Bloomberg.

Планируется, что импорт будет запрещен до 2040 года, однако в период до 2028-го Штаты смогут делать экстренные закупки.

Согласно документу, в США перестанут ввозить уран, который произведен на территории РФ либо предприятием, зарегистрированным в России. Однако вплоть до 2028 года американские компании смогут получать разрешения на ввоз от Минэнерго страны по согласованию с госсекретарем.

Разрешения планируется выдавать только в том случае, если нет других источников поставок.