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США планируют запретить импорт урана из России до 2040 года
Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о запрете на импорт обогащенного урана из России. Теперь документ представят на подпись Президента США Джо Байдену, сообщает Bloomberg.
Планируется, что импорт будет запрещен до 2040 года, однако в период до 2028-го Штаты смогут делать экстренные закупки.
Согласно документу, в США перестанут ввозить уран, который произведен на территории РФ либо предприятием, зарегистрированным в России. Однако вплоть до 2028 года американские компании смогут получать разрешения на ввоз от Минэнерго страны по согласованию с госсекретарем.
Разрешения планируется выдавать только в том случае, если нет других источников поставок.
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