США закупили у России максимальный с 2005 года объем урана

В первой половине 2023 года США купили у России 416 тонн урана — это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и максимум с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Штаты закупают только топливо с обогащением по урану-235, которое является основной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона.

За период с января по июнь показатели закупок урана выросли до 416 тонн — для сравнения, в 2022-м было 188 тонн. Подобные значения в последний раз фиксировались в 2005 году — тогда из России в США ввезли 418 тонн топлива.