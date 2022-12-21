CNN рассказал, что Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня вылетел в Вашингтон на встречу с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника.

Зеленский намерен встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать зенитные ракетные комплексы Patriot. В ходе визита он также может обратиться к Конгрессу США.

Ранее американская администрация отказалась комментировать информацию о предполагаемом визите Зеленского. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не подтвердила, что Президент Украины посетит Капитолий.

В ответ на вопрос, направили ли политику соответствующее приглашение, Пелоси заметила: «Нет. Нет, [этого не произойдет], пока мы не узнаем, сможет ли он приехать».

До этого портал Axios, не раскрывая источник информации, отметил, что Владимир Зеленский собирается выступить с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

По данным портала, Президент Украины «поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия» его страны и «обоснует необходимость дальнейшего финансирования».