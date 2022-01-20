Байден: США сочтут вторжением любое пересечение границы Украины российскими военными

Соединенные Штаты сочтут российским вторжением на Украину любое пересечение границ этой страны подразделениями Вооруженных сил РФ, американская администрация готова ввести в ответ экономические санкции. Об этом сегодня в Белом доме заявил журналистам Президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Я абсолютно четко говорил Президенту [РФ Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — подчеркнул американский лидер.

По словам Байдена, на такие действия США вместе с союзниками дадут «жесткий и скоординированный экономический ответ», причем его подробности он «очень четко» изложил Президенту России.

Кроме того, Президент США заверил, что американская сторона готова принять меры и в том случае, если РФ станет действовать против Украины невоенными методами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Джо Байден предупредил об экономических последствиях возможного вторжения России на Украину, упомянув запрет на операции с долларами. Он также сравнил гипотетическую агрессию со Второй мировой войной.