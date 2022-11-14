Байден заявил, что США ожидают замедления боевых действий на Украине с наступлением зимы

Соединенные Штаты ожидают, что темпы боевых действий на Украине замедлятся или будут приостановлены с наступлением зимы. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, сообщает ТАСС.

Ранее газета The New York Times написала, что приостановка боевых действий на Украине после наступления холодов может продлиться до шести месяцев. Издание отметило, что движение войск замедлится из-за «дождя и мягкой почвы в конце ноября», а также возможных снегопадов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что директор ЦРУ Уильямс Бернс встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре. По информации американской стороны, переговоры не затрагивают украинский конфликт.

Специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее начал Президент РФ Владимир Путин. В начале боевых действий российским войскам удалось занять город Херсон на правом берегу Днепра, однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал оставить правобережье, что и было сделано через два дня. Вечером 11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа.