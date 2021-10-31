Путин: Средняя температура в России растет быстрее общемировой

Климат в России становится более теплым быстрее, чем в среднем на планете. За последние десять лет средняя температура воздуха выросла на полградуса. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите «Большой двадцатки».

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За десять лет она увеличилась более чем на полградуса», — приводит слова российского лидера ТАСС.

Путин также обратил внимание на то, что в Арктике темпы потепления еще выше. Среди последствий изменения климата, с которыми сталкивается Россия, он упомянул опустынивание и эрозию почв.

«Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — уточнил Президент РФ.

Владимир Путин также заверил участников саммита G20, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все взятые на себя обязательства.