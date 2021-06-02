Байден рассчитывает обсудить с Путиным кибератаку на JBS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассчитывает на запланированной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудить тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS SA. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые Президент [Байден] обсудит с Президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели», — приводит ее слова ТАСС.

При этом представитель американской администрации не исключила, что США прибегнут к ответным мерам из-за кибернападения на производителей мяса. «<…> мы не исключаем любых вариантов в контексте того, как мы можем ответить», — заверила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона оперативно рассмотрит обращения американцев в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если они поступят. По его словам, у РФ нет данных об организаторах кибернападения.

Кибератаке 1 июня подвергся крупнейший в мире производитель мяса — бразильская компания JBS SA, из-за чего прекратили работу ее филиалы в Австралии и США. В этом нападении заподозрили хакерскую группировку, действующую с территории России.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена должен пройти на территории Швейцарии, в Женеве, 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят международные вопросы и региональные конфликты, стратегическую стабильность и борьбу с пандемией коронавируса.