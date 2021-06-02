США не намерены отказываться от встречи Путина и Байдена из-за кибератаки

Соединенные Штаты не планируют отказываться от планов провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена из-за новой кибератаки на крупную американскую компанию, которую могли осуществить базирующиеся на территории России хакеры. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«<…> мы не считаем данную встречу с российским Президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что для Байдена разговор с Путиным — «самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России». По ее словам, встреча двух лидеров, которая должна состояться 16 июня в Женеве, позволит «постараться сгладить противоречия и выявить сферы», где стороны могут добиться прогресса.

Кибератаке 1 июня подвергся крупнейший в мире производитель мяса — бразильская компания JBS SA, из-за чего прекратили работу ее филиалы в Австралии и США. Ранее, в мае, были взломаны системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, что привело к временной остановке работы важного трубопровода. В этом нападении власти Соединенных Штатов заподозрили хакерскую группировку, действующую с территории России.