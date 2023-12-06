Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал отказ Конгресса поддержать выделение средств на помощь Украине, запрашиваемых вашингтонской администрацией, «полным безумием». Об этом передает ТАСС.

«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — утверждал американский лидер, возвращаясь в Белый дом после поездки в Массачусетс.

Он также выразил уверенность в том, что помощь в конечном счете будет одобрена. Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Байден этот вопрос с кем-то из Конгресса, он сказал, что с парой человек.

Белый дом в октябре направил в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024-м финансовом году (в США начался 1 октября) — для оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, запрашиваемая исполнительной ветвью власти во главе с Байденом, составляет около 106 млрд долларов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.