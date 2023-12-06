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Байден назвал полным безумием прекращение американским Конгрессом поддержки Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал отказ Конгресса поддержать выделение средств на помощь Украине, запрашиваемых вашингтонской администрацией, «полным безумием». Об этом передает ТАСС.
«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — утверждал американский лидер, возвращаясь в Белый дом после поездки в Массачусетс.
Он также выразил уверенность в том, что помощь в конечном счете будет одобрена. Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Байден этот вопрос с кем-то из Конгресса, он сказал, что с парой человек.
Белый дом в октябре направил в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024-м финансовом году (в США начался 1 октября) — для оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, запрашиваемая исполнительной ветвью власти во главе с Байденом, составляет около 106 млрд долларов.
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