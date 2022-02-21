Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

Президент США Джозеф Байден обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой организовать саммит с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — приводятся слова советника Макрона.

Он также отметил, что Президент Франции выступает посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Елисейском дворце рассказали об инициативе Макрона провести совместный саммит с президентами России и США. Отмечается, что лидеры двух стран приняли предложение.

Накануне Путин дважды за день пообщался с французским коллегой по телефону. В ходе телефонных переговоров они договорились организовать встречу трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы.

По информации агентства «Рейтер», цель переговоров трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ — достичь прекращения огня в Донбассе.

Пресс-служба Кремля в свою очередь отмечает, что стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Президент РФ, в частности, обвинил украинских силовиков в организации провокаций в Донбассе, а власти Украины — в нежелании выполнять Минские соглашения и договоренности в «нормандском формате».