Песков сообщил, что Путин ночью провел еще один разговор с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ночь на понедельник созвонились второй раз за сутки для обсуждения ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вчера около часа ночи по инициативе Президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», – сказал представитель Кремля.

По его словам, главы двух государств отметили необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников в нормандском формате.

«В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел», – рассказал Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе телефонных переговоров 20 февраля Путин и Макрон договорились организовать встречу трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы. Беседа лидеров России и Франции продлилась 1 час 45 минут.

По информации агентства «Рейтер», цель встречи трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ — достичь прекращения огня в Донбассе.

«Нормандский формат» — это один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.