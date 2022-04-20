Минфин США ввел санкции против 29 физических и 40 юридических лиц из России

Соединенные Штаты расширили санкции против России, введя ограничения против 29 физических и 40 юридических лиц. Соответствующее уведомление Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) размещено на сайте Министерства финансов США.

В сообщении отмечается, что в черный список внесены «организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных [ранее] Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами».

В частности, из-за связей с банком «Открытие» санкции введены против первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксении Юдаевой, заместителя председателя ЦБ Михаила Алексеева, руководителя банка «Открытие» Михаила Задорнова (бывшего министра финансов РФ), действующего замминистра финансов РФ Владимира Колычева, основателя и владельца IBS Group Анатолия Карачинского и бывшего финансового директора Sberbank CIB Пола Голдфинча (гражданина Новой Зеландии).

Кроме того, рестрикции затронули Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк, а также «глобальную сеть из более чем 40 лиц и организаций». По данным американского Минфина, она контролируется бизнесменом Константином Малофеевым и используется, помимо прочего, для обхода ограничительных мер. В том числе под санкции попала медиагруппа «Царьград».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали вводить санкции против России. Многие иностранные компании приостановили деятельность на территории РФ.