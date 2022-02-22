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Политика
22 февраля 2022  08:34

США ввели первые санкции против ДНР и ЛНР

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США ввели санкции за признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ был подписан Президентом Штатов Джозефом Байденом. Также сегодня он планирует огласить дополнительные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно документу, американские юридические и физические лица не смогут инвестировать в «так называемый регион ДНР и ЛНР», а также осуществлять с ним торговлю либо финансировать его. Помимо этого, санкции будут вводиться против всех лиц, которые осуществляют деятельность на данной территории.

«Мы примем во вторник дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул источник агентства.

#днр и лнр #санкции
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