США ввели первые санкции против ДНР и ЛНР

США ввели санкции за признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ был подписан Президентом Штатов Джозефом Байденом. Также сегодня он планирует огласить дополнительные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно документу, американские юридические и физические лица не смогут инвестировать в «так называемый регион ДНР и ЛНР», а также осуществлять с ним торговлю либо финансировать его. Помимо этого, санкции будут вводиться против всех лиц, которые осуществляют деятельность на данной территории.

«Мы примем во вторник дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул источник агентства.