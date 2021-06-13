Байден отказался считать встречу с Путиным конкурсом пресс-конференций

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным после предстоящих переговоров в Женеве.

«Это не конкурс, кто лучше выступит», — приводит слова Байдена, сказанные после саммита «Большой семерки» в Корнуолле, РИА Новости.

При этом Президент США заметил, что в ходе общения с журналистами он собирается ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.

Байден пояснил, что предполагает в ходе саммита обсудить поведение РФ, которое американская сторона считает не соответствующим международному праву. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

Американский лидер также согласился с главой российского государства, что диалог двух стран сейчас находится в низшей точке за последние годы. До этого Путин рассказал о желании восстановить личные контакты и «наладить прямой диалог».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным из-за неудачного опыта своего предшественника Дональда Трампа.