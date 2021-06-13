Путин рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин перед встречей с Президентом США Джо Байденом заявил, что им нужно восстановить личные контакты.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, — такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — заявил Путин в интервью на медиаплатформе «Смотрим».

Встреча лидеров двух стран пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции с Путиным.