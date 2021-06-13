news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 июня 2021  12:03

Путин рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин перед встречей с Президентом США Джо Байденом заявил, что им нужно восстановить личные контакты.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, — такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — заявил Путин в интервью на медиаплатформе «Смотрим».

Встреча лидеров двух стран пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции с Путиным.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное